(ANSA) – WASHINGTON, 19 APR – “Tutte le indicazioni sono che siamo in una fase discendente, ma la strada è ancora lunga”: lo ha detto il governatore di New York Andrew Cuomo, sottolineando che è la prima volta che la curva della pandemia di coronavirus scende. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 507 morti contro i 540 del giorno precedente, e 1.384 nuovi ricoveri contro i 1.915 del giorno prima (in totale sono 16.213).