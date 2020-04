Coronavirus: Lazio, oggi 87 casi, dato più basso da un mese

(ANSA) – ROMA, 19 APR – Nel Lazio si sono registrati oggi 87 casi, il dato piu’ basso da un mese, con un trend per la prima volta sotto 2%. I guariti sono 47 nelle ultime 24h. Questi i dati del contagio diffusi dalla Regione Lazio. “Per la prima volta scendiamo sotto i 100 nuovi casi giornalieri dal 19 marzo scorso. Adesso bisogna stabilizzare la discesa e mantenere alta l’attenzione sulle case di riposo. -spiega l’assessore della sanità del Lazio Alessio D’Amato- Aumentano i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (19.576) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.453) più di 8 mila unità. Per quanto riguarda i guariti salgono di 47 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.093, mentre c’è stato un decesso”.