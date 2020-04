Terremoto: Legnini, presto ordinanza semplificazione iter

(ANSA) – ANCONA, 19 APR – Varo in tempi rapidi dell’Ordinanza sulla semplificazione delle procedure e, entro l’estate, un testo unico delle Ordinanze sulla ricostruzione privata e pubblica, un canale diretto di comunicazione con i Comitati dei cittadini per una maggiore condivisione delle decisioni e sostegno alla creazione di un Dipartimento presso la presidenza del Consiglio cui affidare la regia delle ricostruzioni dopo le catastrofi naturali. Sono impegni presi, al termine dell’incontro in videoconferenza, dal commissario alla ricostruzione del Centro Italia post sisma 2016, Giovanni Legnini, con oltre 40 rappresentanti delle associazioni dei cittadini terremotati. “Il rapporto con i Comitati che rappresentano gli abitanti e i portatori di interessi legittimi è fondamentale – ha detto Legnini nella riunione – Voglio stabilire con voi un canale di comunicazione diretta attraverso il quale potremo confrontarci e potrete inviare le vostre proposte e segnalazioni, evidenziare problemi, inefficienze ed omissioni”. Molti esponenti delle associazioni hanno ribadito a Legnini, il quarto commissario che incontrano, la loro richiesta, da tempo formulata, di arrivare ad un assetto stabile delle ricostruzioni. “La mia aspirazione, è quella di essere l’ultimo commissario. – ha aggiunto Legnini – So che per la gestione delle ricostruzioni è ormai maturo il tempo di creare una struttura stabile”. “Uno dei fattori di rallentamento – ha spiegato – dopo le catastrofi naturali è rappresentato dalla necessità, ogni volta, di ricominciare da capo nella definizione dei modelli organizzativi, nell’attribuzione dei poteri e nella definizione delle procedure”. Entro pochi giorni, ha assicurato Legnini sarà emanata l’ordinanza che attua il principio dell’autocertificazione dei progetti di ricostruzione da parte dei tecnici “che definirà anche tempi certi, e comunque molto più brevi di quelli attuali, per l’esame delle pratiche e l’avvio dei lavori”. Gli uffici speciali dovranno concentrarsi essenzialmente sui controlli. (ANSA).