Coronavirus:Boschi,bene una regia unitaria per la ripartenza

(ANSA) – ROMA, 20 APR – “Tutta questa frammentazione che abbiamo visto nelle settimane passate anche con provvedimenti in contraddizione tra loro che hanno creato confusione per i cittadini che non sapevano quali regole seguire. Io credo che si faccia chiarezza e penso che sia utile individuare una strategia nazionale per una fase di convivenza con il virus e per la ripartenza e quindi avere una regia unitaria aiuta i cittadini”. Lo afferma Maria Elena Boschi, capogruppo di Iv alla Camera ad Agorà su Rai 3.