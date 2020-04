(ANSA) – ROMA, 20 APR – “L’Europa si può salvare se pensa in grande, se mostra più coraggio e se proietta lo sguardo oltre i propri confini. Questo è un momento davvero cruciale, per tutti”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un post su Instagram in cui rilancia la sua intervista, in edicola oggi, al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung.