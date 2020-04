Golf: Play-off FedEx Cup, 6 campioni Major rischiano forfait

(ANSA) – ROMA, 20 APR – Sei campioni Major del golf rischiano di rimanere fuori dalla corsa ai 15 milioni di dollari della FedEx Cup, anche a causa dell’emergenza coronavirus. Da Brooks Koepka a Justin Rose, da Francesco Molinari a Sergio Garcia, da Henrik Stenson a Shane Lowry. Se il PGA Tour, pandemia permettendo, ripartirà a porte chiuse – come annunciato – l’11 giugno dal Texas col Charles Schwab Challenge, diversi big mondiali avranno a disposizione 11 tornei in 10 settimane per recuperare terreno e posizionarsi tra i primi 125 giocatori che potranno prendere parte al The Northern Trust, primo evento dei play-off in programma a Norton, nel Massachusetts, dal 20 al 23 agosto. Gli organizzatori non hanno infatti alcuna intenzione di modificare i criteri di qualificazione nonostante il calendario 2020 sia stato completamente stravolto per via dell’emergenza sanitaria. Ed a rimetterci potrebbero essere anche e soprattutto i golfisti europei che non sanno quando potranno tornare in campo a causa del lockdown ancora in essere in molti paesi del Vecchio Continente. In mezzo a tutto questo calderone anche il fattore tornei previsti dal 11 giugno al 16 agosto (quando si concluderà il Wyndham Championship, ultimo atto prima del post-season del PGA Tour). Tra questi ci saranno infatti solo due eventi clou come il WGC FedEx St. Jude (30 luglio – 2 agosto a Memphis) e il PGA Championship (6-9 agosto a San Francisco), diventato il primo Major 2020 dopo gli stravolgimenti del calendario. E così a pagare dazio potrebbero essere star della disciplina come l’americano Koepka (ex numero 1 mondiale) e il britannico Rose (campione olimpico ai Giochi di Rio 2016). E ancora: l’azzurro “Chicco” Molinari (re della Ryder Cup 2018), lo svedese Stenson (medaglia d’argento alle Olimpiadi carioca), lo spagnolo Garcia (recordman per punti realizzati, 26, nella storia della Ryder Cup) e l’irlandese Shane Lowry (vincitore dell’Open Championship 2019), tutti campioni Major e attualmente fuori dai primi 125 che si contenderanno la FedEx Cup. (ANSA).