Ucraina: vento ostacola sforzi contro incendi a Chernobyl

(ANSA) – MOSCA, 20 APR – I soccorritori hanno contenuto due dei quattro focolai d’incendio nella regione di Zhytomyr e uno dei quattro nella zona di esclusione di Chernobyl. Lo ha detto il ministro dell’Interno ucraino Arsen Avakov. “I voli sulle zone interessate sono avvenuti in mattinata dopo il lavoro svolto ieri. Uno dei quattro focolai è stato contenuto nella zona di Chernobyl. Due su quattro a Zhytomyr. Le previsioni del vento per oggi non sono molto buone: fino a 20 m/s, è vento forte. Le forze di terra e l’aviazione stanno funzionando correttamente”, ha scritto Avakov su Twitter. “Gli sforzi principali sono stati mirati a contenere quattro punti in cui cespugli e resti di legname erano e una torbiera erano in fiamme”, ha aggiunto. Lo riporta Interfax.