Coronavirus: sindaco Rio rende obbligatorio uso mascherine

(ANSA) – SAN PAOLO, 20 APR – Il sindaco di Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ha pubblicato un decreto che rende obbligatorio l’uso di mascherine protettive per chi esce di casa e circola in negozi aperti al pubblico, o su mezzi di trasporto pubblici o privati in città, durante la pandemia del nuovo coronavirus. L’uso obbligatorio di mascherine potrebbe però essere esteso anche ad altri luoghi pubblici come spiagge, lagune e piazze. “È importante dire che le mascherine che stiamo rendendo obbligatorie sono quelle comuni, realizzate in casa. Quelle professionale, secondo il ministero della Sanit, le lasceremo agli operatori sanitari. Se tutti usassero le mascherine professionale, poi mancherebbero negli ospedali. Quindi stiamo chiedendo alle persone di usare quelle di stoffa fatte in casa”, ha sottolineato Crivella.