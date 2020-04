(ANSA) – ROMA, 20 APR – “È importante che si stia procedendo con la scelta del contact tracing come parte della strategia per condurre in sicurezza la ‘fase due’. Ma un terreno tanto delicato, che riguarda i diritti e le libertà costituzionali delle persone, non può essere affrontato esclusivamente con lo strumento dell’ordinanza commissariale”. Lo afferma il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio.