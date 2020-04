(ANSA) – ROMA, 20 APR – Dopo essere guariti allo Spallanzani ora hanno terminato la riabilitazione al San Filippo Neri da sono stati dimessi. Sono la coppia di cittadini cinesi provenienti da Wuhan, marito e moglie, i primi contagiati registrati in Italia. ‘Sono in ottime condizioni e hanno inoltre preannunciato una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e avuti in cura”, dice l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.