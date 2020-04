(ANSA) – BRUXELLES, 20 APR – La Commissione Ue ha deciso di lanciare nuova piattaforma comune a livello europeo per aiutare scienziati e ricercatori a conservare, condividere e analizzare le loro informazioni sul coronavirus. Lo ha annunciato su Twitter la presidente dell’esecutivo europeo Ursula von der Leyen. “Lavorando insieme per migliorare i test e le cure, nonchè condividendo le competenze per sviluppare un vaccino, vinceremo contro questo virus”, ha scritto von der Leyen. “Invito tutti i ricercatori a unirsi in questa piattaforma di raccolta dati”.