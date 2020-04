(ANSA) – NEW YORK, 20 APR – New York cancella tutti gli eventi non essenziali fino alla fine di giugno a causa del coronavirus: non ci saranno concerti, festival e neanche la parata del Gay Pride, che avrebbe festeggiato il suo 50mo anniversario. Lo annuncia il sindaco Bill de Blasio, precisando che si tratta di una decisione che “doveva essere presa” e assicurando che la maggior parte degli appuntamenti sarà riprogrammata.