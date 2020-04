CARACAS – Nicolás Maduro no descarta postergar las elecciones parlamentarias planificadas para este año en Venezuela y centrarse en la cuarentena social que decretó desde el pasado 16 de marzo para evitar la propagación del coronavirus, aseguró para una emisora radial argentina.

Destacó que plantea postergar las elecciones parlamentarias porque le dará prioridad acatar la cuarentena “Sería una irresponsabilidad decir que tiene que haber elecciones a trocha y mocha”, indicó

Agregó que no van a distraerse de lo principal, como es la salud del pueblo y atenderán la pandemia cada día, ante los supuestos y constantes ataques de Estados Unidos contra su gobierno.

Vacío de poder

Por su parte, el diputado Luis Barragán indicó que de no realizarse las elecciones previstas en la Constitución, debe prorrogarse el mandato de la AN para evitar un vacío de poder.

Señaló que si no se celebran los comicios, a partir del 5 de enero de 2021 habría que prorrogar el mandato del actual parlamento, pues mientras que no se celebren elecciones y no se instale la nueva AN, el país ni puede quedarse sin un Parlamento.

Para Barragán, lo dicho por Maduro ratifica la dificultad que tienen para preparar la fraudulenta elección, y si por alguna circunstancia no se puede instalar el Parlamento, el anterior debe sigue vigente hasta que se realice una nueva votación transparentes, para lo cual Maduro, claro está, debe estar fuera de la conducción del Estado.

Recordó que la Carta Magna y el Reglamento de Interior y de Debates del Parlamento establecen que si la AN no se logra instalar en la fecha establecida, se convocarán sesiones hasta que se pueda dar la instalación definitiva.

Indicó el diputado, que el vacío de poder también se evitaría ratificando nuevamente a Guaidó, como sucedió este año, o cualquier otra persona que consideren adecuada para seguir en esa etapa.

Referente a la posibilidad de que Maduro delegue en la ANC chavista las funciones legislativas al no haberse concretado elecciones a tiempo, Barragán dijo que no descarta esa jugada, pero en ese caso sería una violación a la Constitución.

“Si Maduro decide darle competencias legislativas a la tal constituyente, sería lo mismo que dárselo a otra entidad, porque todos sabemos que son un fraude a la Constitución (….) no existe representatividad alguna de esa tal ANC”.

Destacó que si ocurriese, habría que desconocer todas esas iniciativas porque no tienen ningún asiento constitucional y no puede admitirse, al igual que la Asamblea paralela que pretende dirigir Luis Parra y el grupo de parlamentarios que son respaldados por el gobierno madurista, lo cual tampoco es representativo.

Primero los venezolanos

Mientras tanto, el presidente encargado y Jefe de la AN, Juan Guaidó, aseguró que no descansará hasta lograr nuevamente la independencia del país, manifiesto que dio este 19 de abril, en el marco del aniversario de la Firma del acta de la Independencia de Venezuela.

“No vamos a descansar, ni desfallecer hasta lograr la segunda independencia de Venezuela. Como en 1810, tenemos la unión de todos los sectores, sumado al respaldo del mundo para ayudarnos a lograr la Libertad”, expresó a través de su Twitter.

Asimismo, reiteró su compromiso con los venezolanos para lograr la libertad del país, dando privilegio a opciones que generen estabilidad, gobernabilidad y una transición ordenada.

“Estamos poniendo en primer lugar al venezolano y por eso aquí todas las opciones tienen que contemplarse. No estamos jugando, vienen más medidas contra la dictadura”, puntualizó.