Papa Francesco: “I politici cerchino il bene del Paese, non del partito”

CITTA’ DEL VATICANO. – Ogni mattina, l’intenzione di preghiera del Papa all’inizio della messa a Casa Santa Marta è dedicata a una o più categorie coinvolte nella pandemia da Coronavirus. E oggi Francesco è tornato a richiamare i politici, stavolta con un appello a perseguire il bene comune e non quello, esclusivo e ristretto, “del proprio partito”.

“Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che hanno vocazione politica – la politica è una forma alta di carità -, per i partiti politici dei diversi Paesi, perché in questo momento di pandemia cerchino insieme il bene del Paese, e non il bene del proprio partito”, ha scandito il Pontefice, che ha voluto nell’odierno contesto ricordare anche il celebre concetto che risale a papa Pio XI (anche se di solito lo si attribuisce a Paolo VI): “La politica è la forma più alta di carità”.

E a muoverlo può essere stata la considerazione che certe scelte siano più dettate dalla ricerca del consenso che da un reale obiettivo legato al “bene del Paese”.

“Credo che il Papa abbia fatto bene a richiamare il grande orizzonte etico del bene comune, che non è mai un richiamo retorico, ma è un principio cardine che include solidarietà, opzione preferenziale per gli ultimi, accoglienza, equa distribuzione delle risorse e cosi via. Principio guida per tutti: politici e cittadini!”, commenta con l’ANSA don Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia politica all’Università Gregoriana e direttore del network di formazione politica ‘Cercasi un fine’.

“Mentre ascoltavo papa Francesco – sottolinea – mi è ritornata in mente la frase di Adenauer: ‘Viviamo sotto il medesimo cielo, ma non abbiamo lo stesso orizzonte’. Il medesimo cielo – o la ‘stessa barca’, come dice il Papa – è la crisi che viviamo, sotto tutti i suoi punti di vista: sanitario, sociale, politico, istituzionale, economico; nessuno escluso. L’orizzonte è quello del senso, del significato, dei principi etici costituzionali da rafforzare o da riscoprire”.

Per don D’Ambrosio, “al bene comune si oppone una visione ristretta del bene, diremmo di ‘bottega’, individualista e utilitarista: ciò vale per un Paese, un organismo internazionale – si pensi all’Europa o alle Nazioni Unite – ma anche per famiglie, gruppi, aziende ecc. Il consenso immediato e populista è uno dei grandi distruttori di bene comune. Il problema è far crescere una coscienza personale e collettiva che sappia superare la ‘bottega’ e aprirsi agli altri, al mondo”.

Secondo il docente della Gregoriana, nell’emergenza attuale, a livello politico “errori ne sono stati commessi, ovunque, vista anche la novità e la difficoltà della crisi in sé. Ritengo che gli errori più gravi – aggiunge – riguardano l”io’ di qualche politico che pur di apparire, carpire consensi, sfruttare rabbia e malcontento è capace di dire tutto e il contrario di tutto a distanza di giorni o ore. Vale per i politici ciò che vale per i medici: per essere politici responsabili ci vuole competenza e coscienza. Alcuni le hanno perse entrambi”.

E alla domanda se, proprio in un quadro di emergenza sanitaria, sia richiesto alla politica un ‘di più’ di responsabilità ed etica, viste le possibili gravi conseguenze delle decisioni adottate, D’Ambrosio risponde che “per questo citavo i medici. C’è un diretto rapporto tra scelte politiche e salute e bene dei singoli e dei gruppi”.

“Mai come in un momento di crisi chi governa deve dare il meglio di sé, umanamente, eticamente e tecnicamente – conclude -. Diceva De Gasperi nel ’45 che ‘bisogna presentarsi dinanzi agli avvenimenti esterni ed interni con l’umiltà di riconoscere che essi superano la nostra misura’ e di abbandonare ‘metodi della forza e dell’intrigo’ e ‘scegliere onestà e intelligenza’ al servizio del bene di tutti”.

(di Fausto Gasparroni/ANSA)