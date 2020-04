(ANSA) – TORINO, 20 APR – Via libera in Piemonte ai test sierologici sul personale sanitario. “Una indagine fondamentale per la ripianificazione delle misure di contenimento”, spiega l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. Per la realizzazione del piano è stato deciso l’acquisto di 70mila test. “Stiamo allertando le aziende sanitarie per organizzare i prelievi di sangue del personale – osserva icardi -. I test verranno effettuati mediante i laboratori pubblici, probabilmente già entro la settimana.Dagli esiti di questa indagine, contiamo di ottenere preziose indicazioni ai fini della ripianificazione delle misure di contenimento dell’epidemia e della conseguente attività ospedaliera e territoriale del servizio sanitario regionale”. (ANSA).