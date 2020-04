Spadafora: “Al momento non vedo ripresa calcio”

(ANSA) – ROMA, 20 APR – “Al momento non do per certo nè la ripresa degli allenamenti il 4 maggio né del campionato” Lo ha detto, al Tg2 Post il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. “Lo sport non è solo il calcio e non solo la serie A – ha aggiunto -. La Serie A è una industria economica, ci concentriamo anche su calcio di serie A. Mercoledì incontro la Figc che presenterà il protocollo per gli allenamenti. Valuteremo insieme”. “Dobbiamo capire – ha aggiunto – se calcio pronto a ripartenza con gli allenamenti, valuterò con molta attenzione ma questo non deve dare illusione che riprendere allenamento vuol dire riprendere campionato”. (ANSA).