Coronavirus: civica benemerenza Ancona a tutti i cittadini

(ANSA) – ANCONA, 20 APR – La civica benemerenza del Comune di Ancona sarà assegnata quest’anno “all’intera nostra comunità cittadina, una sorta di medaglia al valor civile, partendo da coloro che sono stati in prima linea” nell’emergenza coronavirus. Lo annuncia la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, ricordando che l’assegnazione dei ‘Ciriachini’, il 4 maggio, giorno della festa del patrono della città, san Ciriaco, coincide con un “momento straordinario che la nostra comunità ha vissuto e sta vivendo”. Destinatari dei ‘Ciriachini’ saranno quindi “tutti gli eroi normali, tutti i nostri concittadini, tutti i figli di questa città che hanno in queste settimane fatto il loro dovere in una situazione di eccezionale drammaticità con impegno, sacrificio e spesso a rischio anche personale”. Cita tra gli altri “medici e infermieri, operatori sanitari, medici di famiglia, volontari delle ambulanze, farmacie, forze di polizia, operatori dei servizi pubblici che hanno comunque garantito i servizi essenziali”.