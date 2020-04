(ANSA) – ISLAMABAD, 21 APR – Sono 176 i morti per coronavirus in Pakistan mentre il numero di infezioni è salito a 9.016. Lo riferisce il ministero della Sanità. Ieri, il Paese ha registrato il maggior numero di casi positivi in un solo giorno: 796. La provincia del Punjab orientale è la zona più colpita con 4195 casi e 45 morti. Il tasso di mortalità è elevato nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa, dove sono stati registrati 74 decessi su 1.276 pazienti. Mentre i guariti sono 2.066. Il consigliere del primo ministro alla Sanità, il dr Zafar Mirza, ha affermato che il 74% delle vittime è rappresentato da uomini, mentre l’83% aveva problemi di salute preesistenti come il diabete, il cancro e al cuore. L’82% delle vittime aveva più di 50 anni.