(ANSA) – MILANO, 21 APR – Per sfuggire ai controlli anti coronavirus ha investito i militari della Guardia di Finanza trascinandoli sull’asfalto per alcuni metri. E’ accaduto domenica a Lurate Caccivio (Como). Il conducente, rintracciato a casa, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni, danneggiamento e sanzionato per aver violato le misure relative all’emergenza sanitaria. I militari feriti sono stati portati in ospedale.