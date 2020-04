Coronavirus: Tesei, in Umbria positivi monitorati a casa

(ANSA) – PERUGIA, 21 APR – “In Umbria c’è stata un’attenzione molto forte al territorio, cercando di tenere le persone, una volta individuati i positivi, a casa per poi monitorarli, grazie ai medici di medicina generale e alla task force che abbiamo costituito”: la presidente della Regione Donatella Tesei, in diretta radiofonica, ha ripercorso i passaggi e spiegato i motivi che stanno portando la regione ad essere tra le prime a “contagi zero”. Lo ha fatto intervistata su Radio Rai 1 per la trasmissione Centocittà. Questa “attenzione al territorio” Tesi l’ha definita “una scelta importante”, ma senza dimenticare “il comportamento degli umbri che hanno rispettato le regole imposte con grande senso di responsabilità”. Una “sinergica attività”, ha ribadito la presidente, che “ci ha permesso di lavorare ad una riorganizzazione importante del settore grazie alla disponibilità del sistema sanitario e ad un comitato tecnico scientifico con il quale siamo riusciti subito a comprendere quale era la strada da percorrere”. “Ci siamo preoccupati – ha proseguito Tesei – di aumentare subito le terapie intensive, perché quelle che avevamo erano molto poche. Siamo riusciti ad ottenere questi risultati con lo sforzo di tutti, dalla Protezione civile ai privati che ci hanno aiutato ad acquistare ventilatori polmonari”. (ANSA).