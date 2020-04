++ Di Francisca frena “allenarsi ora un rischio” ++

(ANSA) – ROMA, 21 APR – “Il ritorno agli allenamenti? La vedo una cosa rischiosa”. L’olimpionica della scherma Elisa Di Francisca predica prudenza, nonostante gli spiragli sul riavvio dello sport potrebbero andare a favore degli sport individuali. “Anche se nel nostro sport siamo a distanza – racconta la campionessa all’ANSA – poi però c’è assembramento, difficile evitare i contatti. Finché non ci sarà un vaccino ci sarà sempre la paura – aggiunge – quando facciamo sport noi facciamo sport: non pensiamo a quante volte ci mettiamo le mani in viso, stiamo a contatto. La vedo molto faticosa”. (ANSA).