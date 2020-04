Salvini, no a eurobond, scegliamo noi con chi indebitarci

(ANSA) – MILANO, 21 APR – Il voto della Lega è stato contrario agli eurobond “perché è debito” e “bisogna scegliere con chi indebitarsi: lo ripeteremo oggi a Conte”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento su Telelombardia. “Qualcuno dice di mettere il nostro debito in mano ai cinesi, come Di Battista, il Pd dice meglio Berlino – ha aggiunto -, io preferisco tenerlo in Italia il nostro patrimonio e il nostro debito con una proposta che hanno fatto decine di economisti, con buoni del tesoro italiano, offerti a investitori, imprenditori e cittadini esentasse per la ricostruzione del paese”.