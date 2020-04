Meredith: Knox posta foto, “io a 20 anni, verso Perugia”

(ANSA) – PERUGIA, 21 APR – Sta ricevendo tanti commenti, oltre 500 soprattutto in inglese ma anche in italiano, una foto pubblicata ormai qualche giorno da Amanda Knox sul suo profilo Instagram. La ritrae sorridente. “Io a 20 anni. In aereo. Verso Perugia” le parole usate per descriverla dall’americana, ora trentaduenne, accusata e poi definitivamente assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, compiuto nel capoluogo umbro. Una foto che ha già attirato l’attenzione di diversi media e del mondo dei social. “The calm before the storm”, ‘la calma prima della tempesta’ uno dei primi commenti sotto alla foto. Ma c’è anche chi in Italiano ha postato “sei bellissima” o “quando torni in Italia?”. “E’ ancora tutto un mistero” afferma però un altro dei follower di Amanda Knox. Dopo essere stata assolta in appello a Perugia, la giovane americana (che si è sempre proclamata estranea al delitto) è tornata a Seattle, la sua città. Negli Usa ha atteso la sentenza della Cassazione che l’ha definitivamente assolta per il delitto. Amanda Knox è tornata in Italia nel giugno dell’anno scorso quando a Modena ha partecipato al Festival della Giustizia Penale intervenendo a un dibattito sul tema ‘Il processo penale mediatico’. (ANSA).