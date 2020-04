Corea Nord: Cina non commenta indiscrezioni su salute Kim

(ANSA) – PECHINO, 21 APR – Cina e Corea del Nord sono Paesi “vicini amici, uniti da montagne e fiumi”. Così Geng Shuang, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, ha replicato in merito alle indiscrezioni dei media sullo stato di salute del leader Kim Jong-un, secondo cui sarebbe stato sottoposto a intervento cardiovascolare e potrebbe anche essere in gravi condizioni. In conferenza stampa, Geng ha evitato commenti sulla vicenda, osservando solo “di essere al corrente” dei report dei media e di “non conoscere la fonte delle indiscrezioni”.