Coronavirus:albergatori Vda, test rapidi turisti e personale

(ANSA) – AOSTA, 21 APR – Test rapidi a turisti e dipendenti degli alberghi per riaprire in sicurezza le strutture: questa è una delle proposte degli albergatori valdostani, in vista della stagione estiva. “Dobbiamo cercare di rendere molto rapido un eventuale tampone per i turisti e per i nostri dipendenti – spiega Filippo Gerard, presidente dell’associazione degli albergatori valdostani (Adava) – se vogliamo caricare la Valle d’Aosta di presenze turistiche dobbiamo essere in grado di dare in tempi veloci un riscontro, per evitare alberghi in quarantena”. Secondo Gerard, inoltre, “va implementato il servizio sanitario ai turisti” e serve un “protocollo sanitario integrativo rispetto a quello nazionale che tenga conto delle particolarità della situazione di montagna per la tutela della salute degli albergatori, dei lavoratori e degli ospiti”.(ANSA).