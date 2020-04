Earth Day, il 22 aprile la Giornata Mondiale della Terra

ROMA. – Nel panorama dell’emergenza coronavirus, che molti studiosi hanno legato anche allo stato del pianeta, arriva il 22 aprile, il 50/o Earth Day – Giornata Mondiale della Terra, che tra maratone, documentari, film e programmi, disponibili anche on demand, trova ampi spazi nella programmazione delle varie reti.

Sulla Rai, che dedica al tema anche la prima serata di Rai2 del 21 aprile, con il documentario Earth – Un giorno straordinario, gli appuntamenti continueranno il 22, sin da mezzanotte su Rai Storia con una puntata di ‘Il giorno e la storia’ dedicata all’Earth day. Fra gli altri, Agorà (Rai3, dalle 08.00) ospiterà il geologo Mario Tozzi (che nel pomeriggio parteciperà anche a Geo) mentre UnoMattina (dalle 8.45 su Rai1) avrà in collegamento Pierluigi Sassi (che sarà poi anche a Storie Italiane) , presidente di Earth Day Italia, per illustrare gli obiettivi primari della Giornata.

Ampi spazi alle tematiche ambientali anche durante La vita in diretta (Rai1). Approfondimenti lungo la giornata saranno offerti da RaiNews24, tutti i Tg e i giornali radio. Tra le altre tappe, alle 21.20 Chi l’ha visto? (Rai3) celebrerà la Giornata guardando le inedite immagini della Terra riprese in questo periodo di emergenza e su Rai1 dalle 23.50 si proporrà un focus sulla Giornata a Porta a Porta.

Spazio anche su Rai Gulp, Rai4, la piattaforma Rai Play, con una ricca programmazione ad hoc e nel palinsesto delle radio. Sky offrirà una ‘Settimana della Terra’, fino al 26 aprile, alla quale partecipano Sky Arte, Sky Cinema, National Geographic, Discovery Science, laF, Skytg24, i canali sportivi e i canali per bambini DeA Junior e Cartoon Network.

Tra i titoli su Sky Arte, il docufilm in prima visione tv Antropocene – L’epoca umana (22 aprile, alle 21.15) che mostra qual è l’impatto umano sul nostro pianeta. Saranno riproposti anche i documentari Il sale della Terra (22 aprile alle 23) di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, sul grande fotografo Sebastiao Salgado e a seguire Ice on Fire, prodotto da Leonardo Di Caprio.

Sky Cinema, manderà in onda la commedia sociale La Donna Elettrica (mercoledì 22 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Due) di Benedikt Erlingsson sulla storia di Halla, insospettabile ecoterrorista cinquantenne. National Geographic proporrà attraverso il proprio sito (e quelli di Ansa, Gedi Gruppo Editoriale e Sky TG24) le sette ore di live streaming di ‘Cosa ci dice la Terra’, con un dialogo sull’emergenza ambientale insieme a decine di ospiti, fra i quali l’astronauta Luca Parmitano; Carlotta Sami, portavoce Unhcr in Italia; attori e registi come Margherita Buy, Carolina Crescentini, Alessandro Gassman e Carlo Verdone; Erri De Luca, Piero Pelù, Claudio Marchisio, Giovanni Soldini.

In prima serata sul canale l’anteprima di Jane Goodall – Un futuro per la Terra il documentario sui 30 anni di impegno per gli animali e l’ambiente della grande etologa. Su Discovery Science, fino a venerdì 24 aprile verrà proposto il meglio dei titoli dedicati alle tematiche ambientali, tra cui Come funziona la Terra, Disastri moderni, Cose di questo mondo.

LaF celebrerà la salvaguardia del pianeta con l’anteprima assoluta di 2040 – Salviamo il pianeta! ( 22 aprile, alle 21.10), il documentario di David Gameau sulle speranze per il nostro futuro. Tra i tanti appuntamenti per i più piccoli, su Cartoon Network, ogni giorno alle 8.15, 13.40 e alle 20, le clip realizzate dal fumettista Sio (Simone Albrigi) per il progetto Ciaotoon Network- Inquinamento, ciao ciao! “Focus”, la rete tematica Mediaset, propone una giornata-evento intitolata Pianeta Terra, con una non stop al via dalle 07.00 del 22 aprile.

In programma fra gli altri, i documentari “Genesis”, “Il popolo migratore” e “Cuccioli, lotta per la vita”; mini-maratone di titoli BBC (come le “Le grandi migrazioni della natura” e “Planet Earth” e National geographic (“One Strange Rock”). Alle 21.15 la serata è aperta da “L’essenza dell’acqua”, che fa il punto sulla condizione della nostra risorsa più preziosa.