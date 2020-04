Cina: prova in quattro città moneta digitale di Stato

PECHINO. – Se Facebook ha appena rivisto le ambizioni della sua criptovaluta Libra, la Cina fa altri passi verso la moneta digitale di Stato, “ma questo non vuol dire che sia stato ufficialmente lanciato” lo yuan virtuale. Il Digital Currency Research Institute della Banca centrale cinese (Pboc) ha riferito che il lavoro di ricerca e sviluppo procede e che i test pilota interni sono in corso in quattro città (Shenzhen, Suzhou, Xiongan e Chengdu) attraverso le banche di Stato e una app. E le Olimpiadi invernali di Pechino 2022, ha riportato il South China Morning Post, potrebbero essere l’occasione per affinare altri test.

La valuta, nota come “De/Ep” (‘digital currency electronic payment’), è basata sulla blockchain, in un “ambiente chiuso” e senza alcun impatto sulle istituzioni coinvolte, ha assicurato la Banca centrale. Più istituti di credito, oltre alla Agricultural Bank of China operativa da mercoledì, saranno impegnati nelle operazioni negli sforzi per migliorare la tecnologia, la sicurezza e la stabilità degli strumenti di pagamento, senza escludere le applicazioni possibili grazie al 5G, l’internet superveloce.

La blockchain, in particolare, vale come firma digitale e per altre funzioni non ancora combinate con le modalità della valuta digitale. Il progetto utilizza poi tecnologie basate sul cloud. L’accelerazione data al dossier dalla Pboc, che è al lavoro sul tema dal 2014, è maturata verso la fine del 2019, su esplicita indicazione del presidente Xi Jinping e anche per la competizione in corso tra le Banche centrali per il lancio delle monete digitali che dovrebbero comportare conseguenze di peso in settori come la finanza, il retail e il commercio.

Il governatore della Banca centrale francese Franois Villeroy de Galhau aveva annunciato a dicembre i test della valuta digitale e la definizione dei relativi progetti intorno al primo trimestre del 2020. A giugno, Facebook aveva presentato il progetto Libra, diverso dallo yuan digitale, visto come una minaccia alla sovranità finanziaria dei Paesi in quanto la cryptocurrency poggiava su un paniere di monete reali tra cui dollaro, euro e yen.

Delle modifiche apportate al progetto originario, la principale va incontro ai regolatori finanziari e ai timori che Libra possa interferire con valute nazionali e politiche monetarie dei singoli Paesi, grazie all’immediato bacino potenziale di Facebook di 2,5 miliardi potenziali di utenti. La proposta è di offrire anche stablecoin per singola valuta, oltre all’originaria Libra garantita da un paniere di valute e titoli del debito, quali Librausd (Usd), Libraeur (Eeur), Libragbp (Gbp) e Librasgd (Sgd).

Lo yuan digitale, secondo Pechino, avrebbe il vantaggio di essere sostenuto dal governo cinese e darebbe alla Banca centrale la possibilita’ di fissare le regole per i sistemi di transazione e pagamenti valutari cross-border, oltre a sostenere la internazionalizzazione del renminbi.