MILANO. – Dopo settimane di isolamento aveva deciso di fare un giorno in macchina con un amico con cui non si vedeva da tempo ed è incappato nei controlli della Guardia di Finanza per verificare il rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus. In tutta risposta all’alt intimatogli dalla pattuglia delle Fiamme gialle di Olgiate Comasco, (Como) ha accelerato e si è scatenato un pericoloso inseguimento per le vie di Lurate Caccivio, dove abita.

E’ accaduto domenica scorsa. I militari sono riusciti a sorpassarlo e a fermarlo ma il giovane ha ingranato la retromarcia e ha travolto due finanzieri, trascinandoli sull’asfalto per alcuni metri ed è fuggito. Non c’è voluto molto agli investigatori per trovarlo, dal momento che la vettura, Una Citroen C3, era intestata a lui.

Così sono andati a casa sua, l’hanno portato in caserma e qui ha confessato: aveva paura di essere sanzionato perché non aveva alcuna ragione per essere in giro in deroga all’ultimo decreto anti covid-19. E’ stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni, danneggiamento e sanzionato per aver violato le misure relative all’emergenza sanitaria.

I militari feriti sono stati portati in ospedale in ambulanza e hanno riportato ferite guaribili in 20 giorni per contusioni ed escoriazioni riportate nell’impatto. Davanti al giudice ha ripercorso quel pomeriggio e ha confermato di aver avuto paura dei controlli, per quanto fosse negativo al coronavirus. Il magistrato ha convalidato l’arresto ma non ha disposto misure cautelari per via del fatto che è sostanzialmente incensurato e per la sua giovane età.

Stessa sorte per il passeggero amico, di 18 anni, che ha avuto una denuncia per omissione di soccorso. Per il giovane investitore si profila un patteggiamento, dopo aver risarcito tutti i danni. Dovrà rispondere anche di numerose violazioni del Codice della strada.

(di Stefano Rottigni/ANSA)