(ANSA) – PARIGI, 21 APR – Il Bureau International des Expositions (Bie) ha votato all’unanimità la proposta di rinvio di un anno di Expo Dubai. La proposta passa ora all’esame dell’assemblea generale in programma dal 26 aprile. “I membri della Commissione esecutiva del Bie propongono all’unanimità il rinvio alle date proposte dal governo degli Emirati Arabi Uniti: primo ottobre 2021-31 marzo 2022”, sottolinea l’Ufficio Internazionale per le Esposizioni con sede a Parigi, dopo la videoconferenza con i 12 membri della Commissione esecutiva ed i rappresentanti di 12 Stati membri eletti dall’Assemblea generale dell’organismo. “Le esposizioni Universali – dichiara il segretario generale Bie, Dimitri S.Kerkentzes – rappresentano l’unione di sforzi collettivi verso un obiettivo condiviso di progresso dell’umanità. Sono convinto che l’Expo 2020 Dubai rappresenterà, al momento opportuno, la migliore piattaforma per un avvenire migliore e più promettente”.