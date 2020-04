ROMA. – Il problema delle mascherine dovrebbe essere risolto, con le Regioni che finalmente ne hanno addirittura in più rispetto al fabbisogno. A chiudere il discorso è stato il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla Protezione civile.

“Ci sono 40,3 milioni di mascherine nei magazzini delle Regioni, aggiornato a ieri – ha affermato Arcuri -. Servirà per fronteggiare picchi di domanda o rigurgiti dell’emergenza. Ormai questo argomento delle mascherine lo possiamo accantonare, ha lasciato il passo a ulteriori questioni. Continuiamo una massiccia distribuzione, sono soddisfatto della trasparenza delle Regioni che dichiarano di averne un po’ più di quelle che gli servono.

Confido – ha aggiunto il commissario – che in qualche giorno il problema del prezzo massimo delle mascherine non ci sarà più. Sono molto confidente che siamo vicini alla soluzione”.

Quella di stabilire un prezzo massimo, o meglio un ricarico massimo per chi vende le mascherine, è anche una delle richieste fatte più volte da Federfarma, l’associazione che riunisce i titolari di farmacie, in prima linea nella distribuzione in queste settimane.

Oltre a questo i farmacisti chiedono di abbassare l’Iva al 4%, un provvedimento che sarebbe a costo zero per lo Stato in quanto lo scorso anno non sono state vendute molte mascherine, e quindi il gettito è stato molto basso e sarebbe ripagato ampiamente dai volumi di vendita attuali.

E’ stata invece accolta l’istanza per poter vendere le mascherine singolarmente, permettendo così di soddisfare un numero più alto di cittadini. Anche secondo l’associazione, dopo settimane difficili in cui i dispositivi di protezione erano introvabili, negli ultimi giorni gli approvvigionamenti sono stati garantiti.