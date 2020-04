ROMA. – “Raccomandiamo vivamente di concludere i campionati e le coppe nazionali”. L’Uefa continua a premere per la ripresa della stagione ed esorta le federazioni affiliate a non dichiarare conclusa l’annata 2019-20 a causa del coronavirus.

Mentre dal Brasile -fonte il magazine Placar -rimbalza la notizia di una conversazione privata tra l’Organizzazione mondiale della sanità e i rappresentanti dell’Uefa e dei club in cui l’agenzia dell’Onu specializzata in questioni sanitarie avrebbe suggerito un lockdown del pallone europeo “fino alla fine del 2021”.

Nel corso della videoconferenza con i 55 segretari federali, l’organo di governo del calcio europeo ha fatto il punto sulle alternative valutate dai due gruppi di lavoro istituiti a metà marzo, illustrando anche varie ipotesi di calendario per le competizioni per club e per nazionali. La Uefa ha ribadito di voler dare priorità al completamento dei tornei (spera che tra fine maggio e fine giugno gran parte dei campionati possa ripartire) e prospettato due tempistiche differenti per le varie leghe a seconda del ranking: i campionati dal posto 16 al 55 avrebbero tempo fino al 20 luglio per terminare la stagione, quelli più importanti (prime 15 posizioni) invece fino al 3 agosto.

In questo modo, immaginano a Nyon, sempre ad agosto potrebbero concludersi la Champions (finale ipotizzata per sabato 29 agosto a Istanbul) e l’Europa League (finale giovedì 27 a Danzica), e cominciare parallelamente i preliminari delle due coppe della prossima stagione che coinvolgono i club più bassi nel ranking.

Chi non dovesse riuscire a finire entro le date previste e chi non sarà in grado di riprendere dovrà però mettersi in contatto con Nyon per trovare una soluzione il più possibile condivisa. “Alcuni casi specifici – fa sapere l’Uefa, riconoscendo di fatto il rischio di stop definitivo per pandemia – saranno valutati appena saranno pronte le linee guida per la partecipazione alle competizioni europee in caso di annullamento di un campionato”. In ballo, d’altronde, c’è l’individuazione dei club qualificati per le prossime coppe.

E per andaré incontro alle associazioni, l’Uefa si è mostrata più flessibile spiegando che se proprio non si riuscirà a concludere il campionato seguendo il format originario, le federazioni saranno autorizzate a cambiarlo. La cosa principale è riuscire a determinare la classifica finale rispettando il più possibile il campo, i risultati sportivi. Nessun ricorso al ranking europeo né tanto meno a sorteggi. La Uefa si confronterà domani con i club dell’Eca e le leghe europee, mentre giovedì terrà il meeting del Comitato Esecutivo in cui saranno annunciate le linee guida.

La settimana scorsa, tuttavia, proprio l’Uefa e i principali club europei avrebbero ricevuto una indicazione che va nella direzione opposta rispetto al ritorno in campo. Il giornale brasilianio “Placar” scrive che l’Oms “ha tenuto una conference call privata con l’Uefa e i principali club europei per discutere del futuro del calendario nel bel mezzo della pandemia.

Lo scenario ideale dell’Oms prevedeva la sospensione delle competizioni internazionali fino alla fine del 2021” per scongiurare i rischi di nuove ondate di contagio. Ovviamente, ricorda il giornale brasiliano, l’Oms non ha alcuna autorità sul calendario sportivo e quindi l’Uefa non è obbligata ad accettare il suggerimento. E così finir è stato.