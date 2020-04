La carica delle nomine:metà donne, c’è ex ministra Guidi

ROMA. – Ci sono l’economista Mariana Mazzucato, da poco anche nella task force per la ripartenza, l’ex ministra Federica Guidi, il consulente del ministero degli esteri Carmine America e la superesperta di comunicazioni, Costanza Esclapon. E poi avvocati, consulenti societari, docenti, una politologa e anche un nutrito gruppo di direttori generali del ministero dell’economia.

Il ministero dell’Economia ha reso noto le liste per i prossimi Cda: per Eni, Enel, Leonardo e Poste ha confermato gli amministratori delegati, cioè le cariche che hanno il ruolo di guida operativa della società. Le polemiche politiche, come sempre non mancano: scaldano l’interno del Movimento 5 Stelle ma anche le opposizioni. A leggere l’elenco le novità non mancano.

E la principale riguarda l’equilibrio di genere nella scelta, la massiccia presenza di donne. I consigli di amministrazione di Enel, Eni, e Poste saranno composti da sei persone, la metà delle quali rappresentata da una consigliera: fifty-fifty, per una piena parità uomo-donna che quasi mai si riscontra all’interno dei board di società quotate. Appena sotto è invece la percentuale delle donne in Leonardo, ma nel rispetto della legge sulle quote di genere: su 10 consiglieri ci sono 4 donne.

Proprio in Leonardo, accanto ad Alessandro Profumo a.d e a Luciano Carta, presidente in arrivo dall’Aise i servizi segreti per l’estero, ci sono l’ex ministra Federica Guidi. Il suo curriculum l’ha vista passare dall’azienda di famiglia, Donati Energia, alla presidenza dei giovani di Confindustria e poi alla guida del ministero dello Sviluppo durante la premiership di Matteo Renzi, con dimissioni anticipate date per un conflitto di interesse nell’ambito dell’inchiesta Tempa Rossa.

Insieme a lei nel cda ci sarà Carmine America, consulente del ministero degli Affari Esteri vicino a Di Maio, il manager della Sea di Milano, Perfrancesco Barletta, e la direttrice del dipartimento ricerca del Link Campus University Paola Giannetakis.

L’economista Mariana Mazzucato, nota per i suoi libri e i suoi interventi a Ted nei quali spiega il ruolo del settore pubblico nella crescita economica, entrerà invece nel cda di Enel nel quale debutta anche Costanza Esclapon, con una lunga carriera di comunicatrice alle spalle: è stata nell’ufficio stampa della Rai, di Wind, di Alitalia, di Enel e di Intesa Sanpaolo. Con loro nel cda ci sono anche Alberto Marchi, partner McKinsey, esperto soprattutto nel settore energia, e Mirella Pellegrini, che insegna Impresa e Management alla Luiss di Roma.

All’Eni – a fianco di Claudio Descalzi confermato Ad e alla neo presidente Lucia Calvona, che proviene dal Consiglio de Il Fatto Quotidiano – ci sono anche Ada Lucia De Cesari, avvocatessa cassazionista e vice sindaco di Milano con Giuliano Pisapia e la politologa Nathalie Tocci che proviene dalla London School of Economics e dirige l’istituto degli Affari Internazionali di Roma.

Alle Poste, poi, c’è la conferma di presidente e amministratore delegato, ma anche l’arrivo di Elisabetta Lunati, avvocata esperta di contenzioso in Intesa Sanpaolo che ha vinto il premio Marisa Bellisario, di Daniela Fravin che arriva dal Cda di Consap e di Bernardo De Stasio, avvocato romano specializzato in diritto societario.

In ogni società poi c’è un dirigente del Mef: da Elena Comparato della direzione affari legali che va a Leonardo al ‘guardiano’ del debito pubblico, Davide Iacovoni, che entra nel cda delle Poste.

(di Corrado Chiominto/ANSA)