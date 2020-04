I 94 anni della regina sotto la cappa del virus

LONDRA. – Compleanno sobrio, se non a lutto, in tempo di coronavirus anche per la più longeva sovrana del mondo. Costretta all’isolamento quasi totale dietro le mura del castello di Windsor, a una festa in quarantena e agli auguri virtuali,

Elisabetta II ha spento 94 candeline in un Regno segnato dall’epidemia, fra contagi che continuano a sommarsi e un numero di morti avviato verso quota 20.000 (823 in più solo quelli registrati oggi negli ospedali, senza contare la tragedia delle case di riposo): in compagnia del principe Filippo, suo consorte da sette decenni ormai 98enne, e di una manciata di assistenti e servitori; ma lontana dal resto della Royal Family, sparsa e barricata a sua volta in giro per il Paese e non solo.

Per l’occasione l’inossidabile regina si è attenuta al basso profilo, raccomandando di cancellare pure il classico saluto dell’artiglieria, i colpi di cannone in numero pari ai suoi anni, sparati secondo tradizione ad Hyde Park per augurarle “happy Birthday”. É la prima volta in 68 anni di regno che non risuonano i boati a salve in suo onore, a testimonianza dell’eccezionalità del momento. Di fronte all’emergenza sanitaria in atto, è stata d’altronde la stessa monarca a imporre la massima sobrietà, evitando manifestazioni visibili di festa che sarebbero parse stonate come non mai.

Sia oggi sia in vista del secondo sabato di giugno, data in cui, consuetudine alla mano, si sarebbe dovuta tenere la celebrazione ufficiale e popolare del genetliaco suggellata dall’abituale parata in costume a cavallo davanti a Buckingham Palace di Trooping the Colour: cancellata per ragioni precauzionali con largo anticipo.

Nessun bagno di folla, dunque, ma neppure riunioni di famiglia: la sovrana, mostratasi in forma nello storico messaggio televisivo d’incoraggiamento alla nazione delle settimane scorse, si è accontentata oggi delle videochiamate di figli e nipoti. Tramite la piattaforma Zoom, Elisabetta ha potuto salutare Carlo, erede al trono, che si trova in Scozia, nella residenza di Balmoral, dove si è ripreso dal contagio di Covid-19, e che è stato il primo – quasi per diritto gerarchico – a twittare un messaggio firmato con la consorte Camilla per augurare malgrado tutte le ombre del contesto generale a sua madre “un compleanno felice” nei limiti del possibile.

Così come il principe William, primogenito di Carlo e Diana e secondo in linea di successione, che dal canto suo trascorre il lockdown con la moglie Catherine e i principini George, Charlotte e Louis nella proprietà reale di Sandringham, nel Norfolk inglese.

A distanza pure gli omaggi di rito del Parlamento britannico, tornato a riunirsi dopo un mese di pausa pasquale allungata e pronto a dar vita da domani per la prima volta in 700 anni a sedute ibride alla Camera dei Comuni, con gran parte dei deputati in video-collegamento. E a distanza ancor maggiore, almeno in termini geografici, gli auguri del nipote Harry e della moglie Meghan, ormai trasferiti col piccolo Archie a Los Angeles dopo la burrascosa rinuncia ai doveri di membri senior di casa Windsor a beneficio dell’ambizione d’una vita “più indipendente”.

I duchi ribelli, nella narrativa mediatica, tornati giusto ieri a occupare la scena con l’annuncio dell’esplosiva rottura d’ogni rapporto, salvo cause in tribunale, con gli invadenti e ostili tabloid del Regno.