(ANSA) – TOKYO, 22 APR – Ci sono almeno due italiani tra 34 membri dell’equipaggio risultati positivi al coronavirus, a bordo della nave da crociera italiana Costa Atlantica, ormeggiata nella baia di Nagasaki per lavori di manutenzione. Lo ha reso noto la prefettura della città a sud ovest dell’arcipelago. Ieri a un dipendente della nave era stata diagnosticata l’infezione. Le autorità successivamente hanno deciso di controllare 53 individui che erano stati in contatto con questa persona, inclusi 4 cuochi che lavorano sulla nave. I numeri sono stati confermati dal personale dell’ambasciata italiana a Tokyo che – in cooperazione con il Consolato di Osaka sta seguendo da vicino la vicenda. Sulla nave dell’operatore italiano, dove non sono presenti passeggeri, ci sono attualmente 623 membri dell’equipaggio e di questi 40 sono italiani. Dei 56 test condotti, ha detto l’agenzia Kyodo, 23 sono risultati negativi.