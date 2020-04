ROMA. – La Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna non si ferma: inaugura la nuova piattaforma online nella Giornata Mondiale del Libro e del Copyright con la mostra virtuale ‘visitabile’ a partire dal 23 aprile, ‘A Universe of Storis – Starring: The Book’ che raccoglie 120 titoli esposti in cinque ‘stanze virtuali’ suddivise per aree tematiche, dalle librerie alle bibloteche.

E in contemporanea viene annunciato il programma di attività online della 57/ma edizione, al via a partire dal 4 maggio con la tradizionale conferenza delle 11.00 , dedicata alle prospettive dell’editoria per ragazzi dopo il lockdown mondiale.

I quasi 1.500 espositori già registrati per BCBF 2020, che avrebbe dovuto avere ospite d’onore Sharjah spostata nel 2021, presenteranno i propri titoli e potranno fare e ricevere offerte e programmare video-incontri. Le iniziative proseguiranno fino alla fine dell’anno con booktrailer, interviste, webinar, mostre, dibattiti, conferenze e annunci in diretta streaming tra cui un focus sul mercato cinese a cura di China Shanghai International Children’s Book Fair e ‘La grande fuga: da biblioteche e librerie la via più breve per uscire dalla quarantena’, coordinato da Giovanni Nucci.

Il 6 maggio, alle 18.10, la diretta dell’annuncio dei vincitori della quinta edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi nelle due categorie +6 (destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 10 anni) e + 11 (per le lettrici e i lettori dagli 11 ai 15 anni), eletti da circa 2.000 ragazze e ragazzi provenienti da oltre 140 scuole, gruppi di lettura e biblioteche in Italia e all’estero.

Al centro delle iniziative, grazie alla collaborazione tra BolognaFiere e PubMatch, consolidata piattaforma con base negli Stati Uniti, il Bologna Children’s Book Fair Global Rights Exchange, vero e proprio hub per lo scambio dei diritti online. Parallelamente al sito si svilupperà Fairtales, un nuovo blog dedicato con informazioni continuamente aggiornate sulla fiera e i principali appuntamenti.

Nel centenario della nascita, Gianni Rodari sarà grande protagonista della mostra ‘Figure per Gianni Rodari: Eccellenze Italiane’, curata dalla Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier, nata dalla collaborazione tra Bologna Children’s Book Fair, Regione Emilia-Romagna e Istituto Italiano di Cultura di San Francisco. La mostra raccoglie le opere originali di ventuno artisti italiani che, negli anni, hanno dato la loro personale reinterpretazione dell’opera di Rodari, da Bruno Munari a Emanuele Luzzati, da Altan a Beatrice Alemagna e Manuel Fior.

Nel ricco programma di esposizioni: la Mostra Illustratori, con le opere di 76 artisti da 24 Paesi che sarà per la prima volta disponibile al pubblico di tutto il mondo dal 4 al 7 maggio 2020. E l’esposizione delle 12 opere finaliste al Silent Book Contest – Gianni De Conno Award, la cui edizione virtuale verrà inaugurata il 4 maggio su una piattaforma curata da Carthusia Edizioni e accessibile, mediante link di rimando, dal sito di Bologna Childrenʼs Book Fair.

Torna dal 4 al 7, in una nuova veste virtuale, il celebre e ormai apprezzatissimo Muro degli Illustratori, divenuto uno dei luoghi del cuore di Bologna Children’s Book Fair che ogni anno accoglie i visitatori con migliaia di poster, disegni, fotografie, immagini e contatti.

Il 5 maggio maratona live di 24 ore di The Worldwide Illustrators Survival Portfolio Review, che vedrà coinvolti, da un lato, 24 professionisti internazionali dell’illustrazione di ogni parte del mondo, dall’altro, giovani illustratori.

La fiera virtuale sarà comunque palcoscenico dei più prestigiosi e influenti premi internazionali nel mondo dell’editoria per ragazzi tra cui il Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year (BOP), promosso e organizzato da BCBF in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori e IPA – International Publishers Association e rivolto alle case editrici che più si siano distinte per creatività e qualità delle scelte editoriali, i cui vincitori saranno annunciati con un video il 4 maggio alle ore 18, mentre delle video-interviste dedicate ai vincitori dell’edizione 2020 del BolognaRagazzi Award (BRAW) verranno rilasciate a cadenza giornaliera tra il 4 e il 7 maggio.

E ancora, il 6 maggio, la presentazione della vincitrice della seconda edizione del Premio Carla Poesio, destinato alla miglior tesi di laurea in Letteratura per l’infanzia e gli attesi Bologna Licensing Awards, dedicati ai migliori progetti di licensing e promozioni. Anche la fiera parallela Bologna Licensing Trade Fair avrà a sua volta la propria ribalta online.

(di Mauretta Capuano/ANSA)