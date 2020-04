25 aprile: Mauri, Anpi deve poter partecipare ufficialmente

(ANSA) – ROMA, 22 APR – “Quello del 2020 sarà un 25 aprile diverso dagli altri, ma questo non significa che gli italiani non potranno ricordare e celebrare questa giornata fondamentale per la nostra libertà e per i nostri valori democratici. Proprio per questo i rappresentanti delle associazioni partigiane come l’Anpi devono poter partecipare ufficialmente, nel pieno rispetto delle norme sanitarie, alle celebrazioni che si svolgeranno come da tradizione in tutta Italia insieme alle Autorità locali”. Così il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, interpellato al telefono dall’ANSA.