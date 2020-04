Golf: sudcoreane tornano a origini, in campo su tour di casa

(ANSA) – ROMA, 22 APR – Un ritorno alle origini pur di tornare a giocare. Alcune delle protagoniste del golf sudcoreano, in attesa che il LPGA Tour, il massimo circuito americano femminile di golf riprenda la sua normale attività, fermata a causa dell’emergenza sanitaria, sembrano pronte a tornare in campo sul LPGA of Korea Tour, circuito professionistico di “casa”. Tra i cinque principali tour di golf al mondo per le donne, è lì che si sono fatte conoscere alcune tra le migliori interpreti sudcoreane della disciplina a livello globale. Da Sei Young Kim (numero 6 del Rolex ranking) a Jeongeun Lee6 (decima nelle classifiche mondiali, il numero 6 aggiunto al suo cognome è dovuto ad un fatto di omonimia). Due tra le prime 10 giocatrici del golf femminile dovrebbero tornare in campo dal 14 al 17 maggio sul tour sudcoreano. E con loro potrebbero esserci anche Sung Hyun Park (numero 3) e Hyo-Joo Kim, entrambe ancora in attesa di fare il debutto in campo nel 2020. Il LPGA Tour, pandemia permettendo, dovrebbe riprendere il 19 giugno con il Walmart NW Arkansas Championship. Con le giocatrici sudcoreane che potrebbero dunque approfittare del tour locale per ripresentarsi poi in forma su quello americano. (ANSA).