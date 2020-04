(ANSA) – ROMA, 22 APR – Con riferimento al comunicato dell’Anpi si precisa che la circolare inviata dalla Presidenza del Consiglio non esclude in alcun modo l’Anpi dalle celebrazioni del 25 aprile. La circolare è indirizzata alle sole autorità pubbliche e, in ragione dei provvedimenti restrittivi legati al Covid-19, intende semplicemente limitare la partecipazione delle autorità ed escludere assembramenti”. E’ quanto sottolinea Palazzo Chigi.