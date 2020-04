(ANSA) – GENOVA, 22 APR – Il memoriale delle vittime di ponte Morandi sarà ricavato dal capannone che in questi mesi è stato utilizzato per stoccare i reperti del viadotto per l’inchiesta. Un’idea condivisa dai familiari dei 43 morti della tragedia del 14 agosto 2018, dal Comune di Genova e dai progettisti dello studio di Stefano Boeri. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato presentato in videoconferenza. “Il memoriale non è solo un modo per ricordare le 43 vittime, non è solo un monito per non dimenticare e non rifare gli errori del passato – ha detto il sindaco Marco Bucci – ma anche un modo per pensare a quello che sarà il futuro e ricordare che ci sono infrastrutture necessarie”. Per l’architetto Boeri “il colloquio a più riprese con i familiari è stato fondamentale”. “Abbiamo provato ad attuare la loro richiesta – prosegue – ovvero che il memoriale avesse sia una dimensione pubblica, di dimensione collettiva della tragedia, sia una dimensione privata, uno spazio dedicato solo a loro, ma c’è anche una terza dimensione a cui abbiamo guardato con grande attenzione, legata alla natura, simbolo di speranza e di rigenerazione ed una serra della biodiversità”. Nel capannone sotto quello che un tempo era il pilone 9, oltre 7000 metri quadri, tra i blocchi di calcestruzzo, ci saranno un percorso che con pannelli e video racconterà la storia dell’opera e del disastro e poi uno spazio soprelevato riservato esclusivamente ai familiari. Oltre alla serra, leggermente a sud, in un’altra parte dell’ex capannone, sarà realizzata una ludoteca.(ANSA).