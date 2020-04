Coronavirus: a Milano ancora alto numero contagi

(ANSA) – MILANO, 22 APR – Continua a essere alto il numero dei nuovi contagiati nella città metropolitana di Milano: in totale ci sono infatti 17.000 positivi con un aumento di 480 nuovi casi, di cui 161 nella città di Milano. Ieri c’erano stati 408 nuovi casi, 246 a Milano. Sono i dati resi noti dalla Regione Lombardia. In tutta la regione sono 1.161 i nuovi casi per un totale di 69.092 positivi, mentre sono stati 161 i decessi per un totale di 12.740 morti. In calo il dato dei ricoverati, che in terapia intensiva sono 817 (-34) e negli altri reparti Covid 9.692 (-113). Sono stati eseguiti 13.502 tamponi il che porta il numero totale a 290.699. Nelle altre province, sono cento i nuovi positivi a Brescia (ieri 74), 60 a Bergamo (ieri 50) e 65 a Cremona (ieri 150).