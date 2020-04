Extienden hasta el 31 de julio lapsos estudiantiles y administrativos de universidades

CARACAS – Este martes, el ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, informó que el plan “Universidad en Casa” incorporó a más del 86% de las casas de estudios del país debido a la pandemia del coronavirus. Aseguró que la cuarentena social y colectiva que se estableció en marzo pasado coincidió en la mitad del desarrollo de los intercursos, lo que generó extender esos procesos.

El oficialista aseguró que “este plan en este momento tiene la misión de extenderse en la prosecución estudiantil en todos los lapsos estudiantiles y administrativos universitarios hasta el 31 de julio”.

Trómpiz añadió que esta medida tiene como objetivo cerrar todos los procesos que tengan que ver con la prosecución de este año 2019-2020.

Precisó que las pasantías y prácticas profesionales se podrían realizar entre septiembre y diciembre de 2020, mientras que los procesos de intensivos que normalmente se hacen en agosto de orientarán para nivelar materias, cursos y unidades curriculares.

El representante indicó que el ministerio se está enfocando en el retiro de las materias no cursadas durante el periodo 2020-2021 para no afectar el periodo académico. Además, insistió que se están trabajando en las cátedras absolutamente prácticas “que son indispensables para la formación profesional y que tienen que ser reprogramadas. Esas puedan ser retiradas por los estudiantes para no perjudicar su rendimiento académico”.

El político dio a conocer que existen otras medidas para garantizar a los estudiantes de ciclo medio diversificado el ingreso a la educación universitaria. Puntualizó que el próximo 24 de abril se anunciará la apertura del sistema nacional de ingreso con la primera etapa que comienza con la carga de información”.