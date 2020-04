Coronavirus: contagiati due gatti domestici a NY

(ANSA) – WASHINGTON, 22 APR – Due gatti di New York sono i primi animali domestici contagiati negli Stati Uniti dal coronavirus. Lo hanno reso noto le autorita’ sanitarie federali. Il primo gatto cui sono stati riscontrati i sintomi de Covid-19 e in una abitazione dove nessuna delle persone presenti e’ contagiata, mentre il padrone del secondo gatto era un paziente positivo. All’inizio del mese sempre a New York era stata trovata positiva una tigre del Bronx Zoo. Come in quel caso le autorita’ sanitarie assicurano che non esiste alcuna prova che i due gatti colpiti dal Covid-19 possano essere a loro volta contagiosi per l’uomo. I Cdc raccomandano comunque ai proprietari di animali domestici di limitare al minimo le interazioni tra i loro cani o gatti e le persone al di fuori della famiglia, seguendo anche in questo caso le regole del distanziamento sociale.