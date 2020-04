ROMA. – Cartelle sospese, pensioni anticipate, rate del mutuo rinviate. In tempo di emergenza Coronavirus cambia il calendario delle scadenze fiscali, della riscossione degli assegni e degli impegni verso le banche.

L’Agenzia delle Entrate fa sapere di avere bloccato l’invio tra febbraio e marzo di 3 milioni di cartelle e 2,5 milioni di atti. Per evitare file agli sportelli le pensioni saranno accreditate già dal 27 del mese, confermano le Poste. E l’Abi, insieme ai consumatori, firma una moratoria sui finanziamenti fatti dalle famiglie per acquistare o ristrutturare.

Ma il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, parlando in audizione alla Camera, avverte che lo stop per gli accertamenti vale sicuramente fino a maggio, dopo di che senza la proroga di due anni dell’attività di accertamento, che è stata stralciata nell’iter di approvazione al Senato, l’Agenzia “procederà a notificare 8,5 milioni di atti nei confronti dei contribuenti”, tra avvisi bonari, comunicazioni, lettere di compliance.

Da giugno scatterà “l’obbligo” di agire, andando a bussare alla porta dei cittadini, nel caso salti la norma inserita nel dl Cura Italia, mette in guardia l’Agenzia. Il direttore, guardando alla conversione in legge del decreto, tiene a precisare come la proroga biennale sui termini di decadenza dell’attività sia una disposizione a “tutela dei contribuenti”, mentre per l’Agenzia non ci sarebbero impedimenti tecnici per inviare milioni di notifiche entro la fine dell’anno.

L’Agenzia, chiarisce, “è perfettamente in grado” di passare alle notifiche entro le scadenze. Questo senza contare che per l’anno ci sono altri 17 milioni di atti in capo alla Riscossione, di una fetta non trascurabile composta da cartelle. Insomma una valanga di avvisi da recapitare a partire dall’estate.

Incalzato dai deputati su possibili provvedimenti di “pace fiscale”, Ruffini rimarca come non gli competano ma sia proprio materia del Parlamento, posto che se si sono messe in campo misure in questo senso nelle passate crisi oggi le difficoltà sono “acuite” di fronte agli effetti di una pandemia di portata ancora difficilmente misurabile.

Intanto i crediti cumulati, in circa venti anni, sono lievitati a 954 miliardi di euro. Circa il 45% dei contribuenti ha debiti sotto i mille euro che però non arrivano a coprire nemmeno il 2% del “magazzino” totale. Oltre il 65% dell’ammontare è invece imputabile a quell’1,3% che deve debiti superiori a 500 mila euro. Il problema è che a causa del tempo passato, c’è chi è fallito, chi semplicemente non c’è più. Con il risultato che il 40% della cifra complessiva ormai è “difficilmente esigibile”.

Per dare fiato alle famiglie si sono attivate anche le banche e le associazioni dei consumatori. L’intesa raggiunta con l’Abi dà la possibilità di mettere in stand-by fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui erogati entro la fine di gennaio.

L’obiettivo è coprire quanti pur essendo in una situazione critica non rientrano nel paracadute già previsto dal Governo (tramite il Fondo Gasparini). Il beneficio può essere richiesto qualora si perda il lavoro, si registri una netta contrazione dell’attività o si sia direttamente colpiti dal virus. Secondo le stime del Codacons, tra le organizzazioni firmatarie dell’accordo, potrebbero accedere alla nuova moratoria tra gli 800 e i 900 mila titolari di mutuo.

Sullo stesso ordine di grandezza il numero di persone che potrà godere dell’anticipo e dello scaglionamento su più giorni delle pensioni, almeno secondo le stime che erano state fatte dal sindacato di categoria della Cgil. A maggio funzionerà, infatti, come ad aprile. E così sarà pure a giugno. Ciò per venire incontro a tutti quelli che riscuotono direttamente in contanti.

Da lunedì prossimo, quindi, cominciano i pagamenti. Per quanti devono necessariamente recarsi negli uffici postali il ritiro sarà effettuato con una turnazione in ordine alfabetico. A dimostrazione che per combattere il Cov-Sars-2 talvolta tornano utili anche vecchi metodi.

(di Marianna Berti/ANSA)