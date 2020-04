Deputati tedeschi manifestano: “Aiutiamo l’Italia”

BERLINO. – La maggioranza dei cittadini tedeschi è profondamente solidale con l’Italia. E dunque dal Bundestag, che li rappresenta, arriva un forte segnale al Paese più colpito in Europa dal coronavirus, con diversi deputati che oggi hanno manifestato in Germania per dare appoggio a Roma in vista del Consiglio europeo di domani. “Ce la facciamo insieme”, il motto lanciato davanti alle porte di diverse sedi diplomatiche italiane del Paese, a partire dall’ambasciata di Berlino.

Fra i parlamentari accolti dall’ambasciatore Luigi Mattiolo, la leader dei Verdi Annalena Baerbock, l’ex leader dei socialdemocratici Martin Schulz, l’ecologista Claudia Roth, Gregor Gysi (Linke), Axel Schäfer e Christian Petry (Spd), Ronja Kemmer (Cdu), Franziska Brantner e Lisa Paus (Verdi), Katja Suding (FDP), Mathias Birkwald (Linke). Sul posto, anche gli europarlamentari Hannah Neumann (Verdi), Gaby Bischoff (Spd) e Hildegard Bentele (Cdu).

La Baerbock, e cioè una superstar della scena política attuale – c’è chi la immagina, in futuro, addirittura cancelliera -, ha affidato all’ambasciatore italiano il suo messaggio di “ottimismo sul fatto che dalla Germania arriverà l’apertura alle necessarie misure da adottare congiuntamente per mantenere la coesione in Europa in questa crisi”. Mentre Schulz, incontrando la stampa, si è detto a favore degli eurobond, sottolineando però che le misure prese finora sono il “mix giusto” per salvaguardare i Paesi.

“C’è molta solidarietà per l’Italia in Germania, come è gusto che sia. Io mi sarei augurato che il governo tedesco facesse prima quello che sta facendo adesso”, ha affermato. “Abbiamo bisogno dei bond comuni, e non solo a causa del coronavirus”. Una grande valuta comune deve avere “il coraggio di emettere dei titoli e di garantirli insieme: questo non ha nulla a che vedere con la spartizione dei debiti, ma è uno strumento di consapevolezza della moneta, che la rafforza”.

Secondo Schulz, il recovery Fund sarà “un primo importante passo” in questa direzione. Dal suo punto di vista però anche il Mes, che consente l’attivazione del programma OMT della Bce, è una buona arma per contrastare la pressione dei mercati.

“Manifestazioni come questa sono in corso anche a Colonia, davanti al consolato, e in altre città tedesche”, ha spiegato Franziska Brantner, fra i promotori. “Solo insieme usciremo da questa crisi, o non ne usciremo affatto. Non è il momento di dire che l’abbiamo superata da tedeschi, dobbiamo pensare e agire da europei”. “La stragrande maggioranza dei tedeschi pensa questo, e non quello che viene rappresentato dal governo”, ha incalzato.

Soddisfatto l’ambasciatore Mattiolo, che ha rilevato “un ulteriore segnale di solidarietà dalla Germania”. Dopo quelli “in natura”, ha spiegato, con “l’afflusso in Italia di mascherine, tute, respiratori e l’accoglienza di decine di pazienti italiani qui”, arriva ora il messaggio di una “vicinanza di ambienti politici di diversa affiliazione e in senso assolutamente trasversale”.

“Una vicinanza all’Italia quando invoca una risposta europea”, ha rimarcato, da parte di chi condivide l’idea che questo shock “simmetrico” debba essere superato appunto “simmetricamente”. Diversamente, “a soffrirne sarebbe l’intero disegno dell’integrazione europea”.