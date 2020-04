Federer chiede un solo tennis: “Atp e Wta insieme”

ROMA. – Non sarà una “battaglia” facile, però Roger Federer ci prova. E a giudicare dalle reazioni suscitate fra i colleghi, di sicuro la sua proposta di unire in un único ente Atp e Wta avrà l’appoggio di molti di coloro che praticano il suo stesso sport. Oltretutto, è un’idea che va in una direzione favorevole alle pressanti richieste del tennis femminile di un’equiparazione dei compensi.

E infatti immediati sono stati i “like” al tweet dello svizzero delle varie Muguruza, Kvitova, Halep e Bencic, oltre che della ex n.1 Billie-Jean King, protagonista nel ‘73 della “battaglia dei sessi”, storico match tra uomo e donna, insomma una giocatrice ha caratterizzato un’epoca e che è sempre stata, ed è tuttora, una paladina dell’equity gender.

“Solo per curiosità… Sono l’unico a pensare che sia arrivato il momento per il tennis maschile e quello femminile di unirsi e diventare una cosa sola?”, ha twittato Federer. “Non sto parlando di fondere le competizioni sul campo – la precisazione del fuoriclasse svizzero – ma le due associazioni che supervisionano i circuiti professionistici maschili e femminili”.

Così facendo, secondo “King Roger”, il tennis ripartirebbe meglio dopo l’incubo dello stop per la pandemia, e tutto sarebbe più chiaro: “ora ci sono diversi sistemi di ranking, differenti loghi, differenti siti web, diverse categorie di tornei – ha sottolineato Federer -. Probabilmente questa fusione avrebbe dovuto avere luogo già molto tempo fa, ma forse oggi è arrivato davvero il momento. É un periodo duro per ogni sport, ma possiamo uscirne con due associazioni indebolite o con una più forte”.

Immediata la risposta, nemmeno si stessero sfidando sul campo, di Rafa Nadal: “come sai, visto che ne abbiamo parlato – il tweet dello spagnolo – sono pienamente d’accordo. Sarebbe un’ottima cosa uscire da questo momento di crisi globale con questa unione del tennis maschile e di quello femminile in un unico ente”.

Sarebbe anche, sebbene auspicata da giocatrici e giocatori, un’autentica rivoluzione, per vincere la quale, al di là dei discorsi su soldi e premi, bisognerà abbattere molte resistenze. Ma Federer ha aperto la discussione, e la sua idea potrebbe trasformarsi in uno smash vincente.