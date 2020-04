L’allarme dell’Onu: “Rischiamo carestie bibliche’

ROMA. – Il coronavirus può uccidere anche per la fame, provocando carestie “di proporzioni bibliche” che possono raddoppiare il numero di persone senza cibo. L’Onu lancia l’allarme e chiede alla comunità internazionale di “agire in fretta per evitare una catastrofe umanitaria”.

Gli oltre 2 milioni e 600.000 contagi ed i 180.000 morti sono l’effetto più visibile della pandemia, ma non l’unico. Perché soprattutto a lungo termine l’impatto sull’economia globale potrebbe essere molto più devastante. A partire dai Paesi più poveri. Il quarto rapporto annuale del Pam, il Programma alimentare mondiale, stima che le persone che soffrono la fame potrebbero diventare oltre 250 milioni entro la fine di quest’anno, rispetto agli attuali 135 milioni.

I Paesi maggiormente a rischio sono 10, perché già prostrati da anni di confitti, crisi economiche e cambiamenti climatici: Yemen, Repubblica democratica del Congo, Afghanistan, Venezuela, Etiopia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Nigeria e Haiti. In alcune parti dell’Africa orientale e dell’Asia meridionale, inoltre, la penuria di cibo era arrivata a livelli endemici ancor prima della pandemia, a causa di siccità e di invasioni di locuste mai così violente in decenni. Per il capo del Pam, David Beasley, non c’è tempo da perdere.

“Agire con saggezza e in fretta”, è stato il suo appello durante una riunione del Consiglio di Sicurezza in videoconferenza. Perché bisogna scongiurare uno scenario di “più carestie di proporzioni bibliche entro pochi mesi”. Anche i Paesi industrializzati in questo momento devono far fronte alle proprie crisi interne, ma secondo Beasley le risorse per allontanare lo spettro della fame ci sono: “Con la nostra esperienza e le nostre partnership, possiamo riunire i team e i programmi necessari per garantire che la pandemia di Covid-19 non diventi una catastrofe umana e alimentare”, ha sottolineato il capo dell’organismo Onu basato a Roma, che di recente ha vinto la sua battaglia personale con il virus, da cui era stato contagiato il mese scorso.

La pandemia sconvolge anche i Paesi in via di sviluppo. Secondo la Banca Mondiale, le rimesse dall’estero dovrebbero precipitare a livello globale di circa il 20% quest’anno (da 554 miliardi di dollari del 2019 a 445 miliardi) poiché i regimi di lockdown vigenti in quasi tutte le economie avanzate hanno provocato perdite di posti di lavoro che impediscono agli stranieri di inviare denaro alle loro famiglie a casa.

In alcuni Paesi le rimesse dall’estero ammontano a un quarto o anche a un terzo del Pil, come il Sud Sudan, Haiti, Nepal e Montenegro. E per il responsabile del rapporto della Banca Mondiale, Dilip Ratha, quello del 2020 “sarà il peggior calo di rimesse mai registrato”.