Coronavirus: mascherine obbligatorie a Rio, previste multe

(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 23 APR – L’uso di mascherine di protezione è obbligatorio da oggi per le strade, nei negozi e sui mezzi di trasporto pubblico a Rio de Janeiro: lo ha stabilito il sindaco, Marcelo Crivella, per contenere la diffusione del coronavirus in città, la seconda più colpita dalla malattia in Brasile dopo San Paolo. Crivella ha anche stabilito multe – senza però fissare ancora l’importo – per gli stabilimenti commerciali che consentiranno ai clienti di entrare senza mascherine, il cui uso è già obbligatorio nei comuni di Niteroi e Duque de Caxias, situati nell’hinterland della capitale. Per sensibilizzare la gente, e incoraggiarla all’uso dell’accessorio di protezione, circa 40 statue presente in piazze e viali della metropoli carioca oggi sono apparse con indosso delle mascherine.