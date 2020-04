Patanè, sopravvissuta al Covid-19: “Mi hanno salvata due giovani medici”

MADRID – Una odissea che ancora non volge a termine. Ma, fortunatamente, la bufera pare finalmente ammainare. Alle spalle resta, comunque, il ricordo di una brutta avventura che l’accompagnerà per tutta la vita e un dolore profondo che definirà Il suo futuro. Valeria Patanè è una delle tante vittime del coronavirus. Una sopravvissuta alla violenza del virus che, purtroppo, le ha strappato il compagno della sua vita: Eduardo López Coira, scultore di razza che sapeva trasformare materiali pregiati come il marmo o meno nobili come il ferro o il legno in vere opere d’arte.

– Mio marito – racconta alla “Voce” – si è sentito male. A metà marzo, il 12, per essere precisi, è andato al medico di famiglia che gli ha diagnosticato una probabile bronchite. Aveva bisogno di una radiografia. Era il 12 marzo… – ripete con un filo di voce -, ancora non erano state prese tutte le misure per evitare i contagi. Il Pronto Soccorso era impreparato. È stato proprio lì dove, senza saperlo, ci siamo infettati. Mio marito è stato ricoverato qualche giorno dopo. Gli hanno fatto due prove di coronavirus ed entrambe hanno dato falsamente negativo. Quindi, l’hanno curato con antibiotici come se fosse una polmonite e l’hanno mandato a casa. È peggiorato nei giorni successivi. Ho chiamato il servizio di urgenza. È rientrato in Ospedale. Qualche giorno dopo ho ricevuto una telefonata. Dall’Ospedale mi comunicavano che mio marito, il compagno della mia vita, stava molto male, che stava morendo. Mi hanno anche informato che poteva andare a vederlo una sola persona: mio figlio o io. Dovevamo scegliere, in questo dolore terribile, chi dei due avrebbe potuto vederlo per l’ultima volta. È terribile, terribile sapere che il tuo compagno, che tuo marito sta morendo solo… È morto il 27 marzo. Ed io ho iniziato ad avere problemi respiratori. Mio figlio, di appena 22 anni, mi ha portato in Ospedale. Meno male. Mi hanno diagnosticato una polmonite da coronavirus bilaterale molto grave. Sono stata sul punto di essere intubata. Poi due dottoresse di 27 anni, meravigliose, davvero meravigliose, hanno fatto un tentativo con un immunodepressore che fortunatamente ha funzionato.

– È stata in terapia intensiva?

– Mi hanno portato in terapia intensiva. – racconta -. Poi, una delle dottoresse ha detto: “aspettiamo un’oretta ancora prima di intubare”. E hanno fatto un ultimo tentativo con questo immunodepressore. Queste due ragazze di 27 anni mi hanno salvato la vita.

– Lei è stata in ospedale fino a poco tempo fa…

– Ho trascorso 22 giorni in ospedale.

– Non intubata, non con respiratore meccanico.…

– Esatto, con terapia di ossigeno intensiva. – precisa -. Sono partita da 20 litri di ossigeno al minuto.

– Cosa le dicevano gli infermieri, i dottori? Come l’hanno trattata?

– Mah, guardi… – ci dice – io sono una “film-maker”, ma sono stata per anni insegnante. Nel tempo ho sentito molte critiche verso le nuove generazioni. Si dice che sono apatiche, che sono incapaci… Io ho avuto intorno a me ragazzi di 22 anni… l’età del personale sanitario nell’Ospedale di Madrid oscilla tra i 22 e i 27 anni, ed è un personale straordinariamente umano. Solidale, attento, affettuoso, empatico e professionalmente molto, ma molto preparato. Quindi per me, l’esperienza in Ospedale con il personale sanitario di Madrid è stata assolutamente positiva. Quei giovani mi hanno soprattutto sostenuto in un momento difficilissimo.

L’angoscia per il figliolo

Patanè condivide con la “Voce” le paure, l’ansia, l’angoscia di quei giorni. La preoccupazione per il figlio solo in casa.

– All’inizio non ero in grado di parlare con nessuno – commenta -. Naturalmente mi preoccupava molto mio figlio. Da solo, ad appena 22 anni, ha dovuto provvedere al funerale del padre. Ha ritirato le ceneri in una situazione di assoluta desolazione. Un ragazzo – ci dice con un filo di voce rotta dall’emozione – che si trova improvvisamente di fronte alla tragedia di un padre morto e della madre in pericolo… Ovviamente io mi preoccupavo per lui e lo chiamavo due o tre volte al giorno per poter comunicare, per tenerlo su. Per dirgli che stavamo superando questa situazione… ecco…

Patanè è nata 61 anni fa in Sicilia, ma, confessa, il suo amore è la Sardegna.

– Perché?

– Sono arrivata in Sardegna quando avevo 9 anni – confessa -. Ho la mia casa a Monserrato. Sento che la Sardegna è la mia terra, la mia patria, la mia identità.

– Come mai si è trasferita in Spagna?

– Sono stata insegnante e, come tale, ho lavorato anche fuori dall’Italia, per il Ministero degli Esteri – afferma -. Mio marito, uno scultore meraviglioso, era spagnolo, di Madrid.

– Quali altri paesi ha avuto modo di conoscere come insegnante?

– Francia, Perù ed anche Venezuela – ci dice -. In Venezuela sono stata nel 1994, ma non come insegnante. Ho dato una serie di conferenze sul cinema italiano. Sono stata a Caracas, all’Ateneo, a Maturín e all’isola di Margherita.

Rafforzare la sanità pubblica

Patanè e suo marito erano in pensione da qualche anno e trascorrevano la loro vita tra la Spagna, d’inverno, e la Sardegna, in primavera ed estate. Nutre un grande amore nei confronti di entrambi i paesi l’Italia e la Spagna.

– Intanto devo dire e lo sottolinei pure, che spero che tutti i Paesi traggano un insegnamento da questa esperienza e rinforzino davvero la sanità pubblica. È fondamentale -. Sottolinea -. In Italia, purtroppo, la sanità pubblica ha subito tanti tagli. In Spagna, meno. E comunque, nonostante riceva meno risorse è ancora molto efficace. E poi la società spagnola è più coesa, solidale. Ho la sensazione che vi sia una maggiore umanità, una maggiore capacità di difesa del pubblico e del bene comune…

– Tra i medici e gli infermieri che l’hanno trattata c’era anche personale straniero?

– Si, certo…c’erano tanti stranieri – conferma -. Ad esempio, c’era anche una giovane dottoressa venezuelana di cui, purtroppo, non ricordo il nome. Anche lei giovanissima. C’erano assistenti ecuadoriani. Si, si tanti stranieri… in particolare ricordo molto bene la presenza di questa giovane medico venezuelana. Una cosa ha dimostrato questa pandemia: le differenze di identità nazionali non servono. Ora – conclude – sono a casa. Mi sento meglio, anche se comunque sono ancora in convalescenza. Mascherina, guanti… con mio figlio ci salutiamo a distanza di un metro… ma almeno ci possiamo vedere e stiamo assieme.

Mauro Bafile