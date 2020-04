Coronavirus: 57.576 guariti, 3.033 più di ieri. È record

(ANSA) – ROMA, 23 APR – Sono 57.576 i guariti dal Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.033. E’ il numero più alto dall’inizio dell’emergenza, mentre l’aumento ieri era stato di 2.943. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Continua, per il quarto giorno consecutivo il calo dei malati. Sono 106.848 gli attualmente positivi, 851 in meno di ieri. Anche in questo caso si tratta del calo maggiore. Di conseguenza prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.267, 107 in meno rispetto a ieri. Di questi, 790 sono in Lombardia, -27 in meno rispetto a ieri. Dei 106.848 malati complessivi, 22.871 sono ricoverati con sintomi, 934 in meno rispetto a ieri e 81.710 sono quelli in isolamento domiciliare. Ma sono 25.549 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 464 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 437. In totale Il numero dei contagiati totali – compresi morti e guariti – è di 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646.