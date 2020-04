(ANSA) – ISTANBUL, 23 APR – Salgono a 101.790 i casi di coronavirus in Turchia, con 3.116 contagi registrati nelle ultime 24 ore su 40.962 test effettuati. Le nuove vittime sono 115, per un totale di 2.491 deceduti confermati dall’inizio della pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 1.816, con 982 malati intubati. I guariti crescono a 18.491, con un aumento di 2.014 in un giorno. I test complessivi effettuati finora ammontano a 791.906. Lo ha annunciato nel suo bollettino quotidiano il ministro della Salute turco Fahrettin Koca.